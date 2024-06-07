Юридические советы по суду по ТЦК и СП

Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Львовский областной ТЦК та СП

Часто военнообязанные, получившие повестку или просто пообщавшиеся с представителями Территориального центра комплектования, имеют к ним претензии. В любых спорных ситуациях гражданин Украины вправе обратиться в суд для их разрешения.

Об этом сообщили юристы и адвокаты во время общения с журналистами "Коротко" в пятницу, 7 июня.

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"О нарушениях или незаконных действиях со стороны представителей ТЦК и СП говорят и пишут многие. Сайты юридических компаний наполняются советами обращаться в суд, как поощрение приводит пример решения в пользу истца. Между строк читается: обращайтесь к нам, приносите деньги", — говорится. в материале.

Юристы отмечают, что чаще всего в суд обращаются люди с несогласием о результатах прохождения военно-врачебной комиссии, принудительного задержания и доставки в терцентр для срочной мобилизации или отсрочки.

Что касается ВВК, то адвокаты уверяют, что обжаловать заключение комиссии можно не только в суде, но и в высшей инстанции, например, в областной ВВК или в Центральной военно-врачебной комиссии.

"Для прохождения ВВК я советую заблаговременно собирать медицинские документы. Чтобы они были не десятилетней давностью, а свежие", — заявил военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов Лихачев.

Но надо понимать, даже если суд или высшая инстанция отменит решение ВВК, то это не означает, что человека признают непригодным. Во всех случаях именно суд назначит повторное прохождение медицинской комиссии.

Относительно отсрочки, юристы советуют все необходимые документы заверить нотариально и высылать их по почте в ТЦК. Если же лично принести оригиналы документов, то они могут просто "затеряться" где-нибудь в архивах. Что касается судебного процесса об отсрочке, то в большинстве случаев судья сам не сможет ее предоставить, а обяжет представителей ТЦК рассмотреть все документы истца.

"Если человек не имел права на отсрочку или имел, но не заявил об этом в ТЦК, его могут мобилизовать. Доказать нарушение закона в суде очень тяжело, потому что никаких показаний не сохраняется. Человек может даже не проходить полную комиссию, ему просто напишут, что здорова, и ничего не будет. Плохо пройденная ВВК — это не повод отменять решение о мобилизации", — констатировал Роман Лихачев.

Юристы отметили, что судебные решения по военным делам даются сейчас тяжело, особенно в условиях мобилизации, когда законы часто меняются. Рассчитывать на скорый результат не приходится. Суды могут длиться и год, и полтора, и больше.

Напомним, ранее юрист объяснил является ли визит в ТЦК без оснований для отсрочки поводом для мобилизации.

Как сообщалось, представителям ТЦК разрешили заходить на частные территории украинцев, в том числе квартиры. Там они могут вручать повестки.