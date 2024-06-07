Відсутність відстрочки, мобілізація, чи може відбутися відразу

Черга в ТЦК. Фото: hromadske

Коли військовозобов’язаний приходить до ТЦК без підстав на відстрочку від мобілізації, це далеко не завжди означає, що його мобілізують того ж дня. Його військово-облікова спеціальність може бути непотрібною в ЗСУ в цей конкретний момент.

Про це в ефірі "Еспресо" кандидат юридичних наук, офіцер юстиції ЗСУ, військовий адвокат Євген Филипець, який спеціалізується на наданні юридичних послуг військовозобов'язаним та чинним військовим.

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Візит до територіального центру комплектування без підстави на відстрочку формально може обернутися мобілізацією — але далеко не завжди це має статися у той же день.

"Ті, хто приходить, становлять мобілізаційний ресурс і можуть бути мобілізовані, але це не обов'язково відбувається одразу", — підкреслив юрист.

Питання в спеціальності військовозобов'язаного

Він наголосив, що військово-облікова спеціальність тих чи інших військовозобов’язаних може бути просто не потрібна в цей конкретний момент. Тому таких людей не будуть мобілізувати відразу, а повістка їм прийде пізніше, коли вони виявляться потрібно.

"Якщо цей механізм працював би ефективно, люди не боялися б оновлювати свої дані, а мобілізація була б планомірною і лише для необхідних спеціальностей", — упевнений Євген Филипець.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Додамо, що у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно з яким можуть збільшити термін для оновлення військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів.