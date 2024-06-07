Отсутствие отсрочки, мобилизация, может ли произойти сразу

Очередь в ТЦК. Фото: hromadske

Когда военнообязанный приходит в ТЦК без оснований на отсрочку от мобилизации, это далеко не всегда означает, что его мобилизуют в тот же день. Его военно-учетная специальность может оказаться ненужной в ВСУ в этот конкретный момент.

Об этом в эфире "Еспресо" кандидат юридических наук, офицер юстиции ВСУ, военный адвокат Евгений Филипец, специализирующийся на предоставлении юридических услуг военнообязанным и действующим военным.

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Визит в территориальный центр комплектования без основания на отсрочку формально может обернуться мобилизацией — но далеко не всегда это должно произойти в тот же день.

"Те, кто приходят, составляют мобилизационный ресурс и могут быть мобилизованы, но это не обязательно происходит сразу", — подчеркнул юрист.

Вопросы в специальности военнообязанного

Он подчеркнул, что военно-списочная специальность тех или иных военнообязанных может быть просто не нужна в этот конкретный момент. Поэтому таких людей не будут мобилизовать сразу, а повестка им придет позже, когда они окажутся нужны.

"Если бы этот механизм работал эффективно, люди не боялись бы обновлять свои данные, а мобилизация была бы планомерной и только для необходимых специальностей", — уверен Евгений Филипец.

Напомним, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить срок для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.