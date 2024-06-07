Юридичні поради щодо суду з ТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Часто військовозобов'язані, які отримали повістку, чи просто поспілкувалися з представниками Територіального центру комплектування, мають до них претензії. В будь-яких спірних ситуаціях громадянин України має право звернутися в суд для їх вирішення.

Про це повідомили юристи та адвокати під час спілкування з журналістами "Коротко" у п'ятницю, 7 червня.

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"Про порушення чи незаконні дії з боку представників ТЦК та СП говорять і пишуть багато хто. Сайти юридичних компаній наповнюються порадами звертатися до суду, як заохочення наводиться приклад рішення на користь позивача. Між рядків читається: звертайтеся до нас, приносьте гроші", — йдеться в матеріалі.

Юристи відзначають, що найчастіше до суду звертаються люди із незгодою про результати проходження військово-лікарської комісії, примусового затримання та доставки до терцентру для термінової мобілізації, або відсрочення.

Щодо ВЛК, то адвокати запевняють, що оскаржити висновок комісії можна не лише в суді, але і у вищій інстанції, наприклад, в обласній ВЛК, чи у Центральній військово-лікарській комісії.

"Для проходження ВЛК я раджу завчасно збирати медичні документи. Щоб вони були не десятирічною давністю, а свіжі", — заявив військовий адвокат, юрист Центру підтримки ветеранів Лихачов.

Але треба розуміти, навіть якщо суд, чи вища інстанція скасує рішення ВЛК, то це не означає, що людину визнають непридатною. У всіх випадках саме суд признначить повторне проходження медичної комісії.

Щодо відстрочки, то юристи радять всі необхідні документи завірити нотаріально і висилати їх поштою у ТЦК. Якщо ж особисто принести оригінали документів, то вони можуть просто "загубитися" десь в архівах. Щодо судового процесу про відстрочку, то у більшості випадків суддя сам не зможе її надати, а лише зобов'язати представників ТЦК розглянути всі документи позивача.

"Якщо людина не мала права на відстрочку або мала, але не заявила про це у ТЦК, її можуть мобілізувати. Довести порушення закону в суді дуже важко, бо жодних свідчень не зберігається. Людина може навіть не проходити повну комісію, їй просто напишуть, що здорова, і нічого не буде. Погано пройдено ВЛК – це не привід скасовувати рішення про мобілізацію", — констатував Роман Лихачов.

Юристи відзначили, що судові рішення у військових справах даються зараз важко, особливо в умовах мобілізації, коли закони часто міняються. Розраховувати на швидкий результат не доводиться. Суди можуть тривати і рік, і півтора, і більше.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив чи є візит в ТЦК без підстав для відстрочки приводом для мобілізації.

Як повідомлялося, представникам ТЦК дозволили заходити на приватні території українців, зокрема квартири. Там вони можуть вручати повістки.