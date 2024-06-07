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Як виграти суд у ТЦК та чи варто судитись — відповідь юристів

7 червня 2024 12:50
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Степан Гафтко
редактор
Юридичні поради щодо суду з ТЦК та СП
Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК та СП
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Часто військовозобов'язані, які отримали повістку, чи просто поспілкувалися з представниками Територіального центру комплектування, мають до них претензії. В будь-яких спірних ситуаціях громадянин України має право звернутися в суд для їх вирішення.

Про це повідомили юристи та адвокати під час спілкування з журналістами "Коротко" у п'ятницю, 7 червня.

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"Про порушення чи незаконні дії з боку представників ТЦК та СП говорять і пишуть багато хто. Сайти юридичних компаній наповнюються порадами звертатися до суду, як заохочення наводиться приклад рішення на користь позивача. Між рядків читається: звертайтеся до нас, приносьте гроші", — йдеться в матеріалі.

Юристи відзначають, що найчастіше до суду звертаються люди із незгодою про результати проходження військово-лікарської комісії, примусового затримання та доставки до терцентру для термінової мобілізації, або відсрочення.

Щодо ВЛК, то адвокати запевняють, що оскаржити висновок комісії можна не лише в суді, але і у вищій інстанції, наприклад, в обласній ВЛК, чи у Центральній військово-лікарській комісії. 

"Для проходження ВЛК я раджу завчасно збирати медичні документи. Щоб вони були не десятирічною давністю, а свіжі", — заявив військовий адвокат, юрист Центру підтримки ветеранів Лихачов.

Але треба розуміти, навіть якщо суд, чи вища інстанція скасує рішення ВЛК, то це не означає, що людину визнають непридатною. У всіх випадках саме суд признначить повторне проходження медичної комісії.

Щодо відстрочки, то юристи радять всі необхідні документи завірити нотаріально і висилати їх поштою у ТЦК. Якщо ж особисто принести оригінали документів, то вони можуть просто "загубитися" десь в архівах. Щодо судового процесу про відстрочку, то у більшості випадків суддя сам не зможе її надати, а лише зобов'язати представників ТЦК розглянути всі документи позивача.

"Якщо людина не мала права на відстрочку або мала, але не заявила про це у ТЦК, її можуть мобілізувати. Довести порушення закону в суді дуже важко, бо жодних свідчень не зберігається. Людина може навіть не проходити повну комісію, їй просто напишуть, що здорова, і нічого не буде. Погано пройдено ВЛК – це не привід скасовувати рішення про мобілізацію", — констатував Роман Лихачов.

 Юристи відзначили, що судові рішення у військових справах даються зараз важко, особливо в умовах мобілізації, коли закони часто міняються. Розраховувати на швидкий результат не доводиться. Суди можуть тривати і рік, і півтора, і більше. 

Нагадаємо, раніше юрист пояснив чи є візит в ТЦК без підстав для відстрочки приводом для мобілізації.

Як повідомлялося, представникам ТЦК дозволили заходити на приватні території українців, зокрема квартири. Там вони можуть вручати повістки.

Україна
ТЦК та СП
юристи
мобілізація
війна в Україні
закон

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