Работники ТЦК о мобилизации

Работники ТЦК. Фото: Jędrzej Nowicki/The Guardian

Сотрудники украинских Территориальных центров комплектования на улицах узнаются сразу и часто сталкиваются с непониманием со стороны населения. Мобилизация в Украине идет очень медленно и украинцы не понимают важности этого процесса.

Об этом в интервью The Guardian рассказали киевские работники ТЦК.

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"За годы войны между людьми и представителями Территориальных центров комплектования возникли некоторые разногласия и даже вражда", — отметили в издании.

Журналисты The Guardian провели некоторое время с двумя представителями ТЦК Павлом Пимаховым и Юрием Пихотой и оценили, как они работают на улицах города.

"Когда работники ТЦК проходят по пригородам Киева, то военнообязанные, которые издалека замечают их приближение, часто оборачиваются и уходят прочь. Военных с черной папкой в ​​сопровождении полицейских на улицах узнают сразу", — написали в The Guardian.

Журналисты отмечают, что оба военнослужащих в начале полномасштабного вторжения сразу же ушли на фронт добровольцами и были там ранены. Поэтому они не понимают, почему военнообязанные так отрицательно и даже враждебно относятся к ним.

"Я не осуждаю людей, уклоняющихся от призыва, но чувствую себя обиженным. Мы стояли в длинных очередях, отчаянно пытаясь согласиться на войну, а эти ребята пытаются сделать все, чтобы уклониться от службы. Все храбрецы уже вызвались", — заявил Пихота.

За несколько часов, которые британские журналисты провели на улицах Киева вместе с бывшими добровольцами, они встретили многих людей и все по-разному отнеслись к проверке документов. Были такие, что сразу меняли направление и просто уходили, но были и те, кто без лишних вопросов давал о себе информацию и вел себя спокойно. Нашлись и такие граждане, которые оскорбляли работников ТЦК, не зная на самом деле, что ребята побывали в горячих точках, были там ранены, а сейчас на реабилитации.

"Мне тяжело находиться в Киеве, видеть, как люди отдыхают и ведут нормальный образ жизни, когда я знаю, что мои друзья все еще там, на фронте. Они звонят мне, спрашивают: "Как люди могут жить как всегда?", и у меня нет ответа", — подытожил Пихота.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, ударившего сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки в центре столицы. Им оказался 31-летний военнослужащий, самовольно покинувший военную часть.

Нардеп Руслан Горбенко считает, что в некоторых случаях причиной конфликтов работников ТЦК с гражданами некомпетентность самих представителей территориальных центров комплектования.