Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow У деяких скандалах навколо ТЦК винні самі працівники — нардеп пропонує вихід arrow

У деяких скандалах навколо ТЦК винні самі працівники — нардеп пропонує вихід

6 червня 2024 22:11
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Скандали з ТЦК, причини, вина самих працівників, що пропонує народний депутат
Спілкування працівників ТЦК із військовозобов’язаним. Фото: скріншот з відео
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

У деяких випадках причиною конфліктів працівників ТЦК із громадянами є некомпетентність самих представників територіальних центрів комплектування. Зважаючи на це, необхідно покращити відбір кандидатів до ТЦК, що має обернутися зростанням довіри населення і покращенням ефективності мобілізації.

Про це у інтерв’ю виданню "Укрінформ" заявив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

Читайте також:

Коли ТЦКшники можуть застосовувати силу

За словами нардепа, представники ТЦК у певних моментах можуть застосовувати силу під час перевірки документів.

"Такі дії можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", — пояснив Горбенко.

Крім того, подібні ситуації є правомірними, коли військовозобов’язані відмовляються виконувати законні вимоги закону про мобілізації.

Відбір кадрів до ТЦК

Втім, підкреслив народний обранець, є і протилежні ситуації: "Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів".

Зважаючи на такі історії, необхідно якісніше підійти до комплектування територіальних центрів.

"Дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними", — підкреслив Руслан Горбенко.

Це у підсумку обернеться більшою довірою населення і, як наслідок, ефективнішою мобілізацією.

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.  

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
армія
нардепи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня