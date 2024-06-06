Скандали з ТЦК, причини, вина самих працівників, що пропонує народний депутат

Спілкування працівників ТЦК із військовозобов’язаним. Фото: скріншот з відео

У деяких випадках причиною конфліктів працівників ТЦК із громадянами є некомпетентність самих представників територіальних центрів комплектування. Зважаючи на це, необхідно покращити відбір кандидатів до ТЦК, що має обернутися зростанням довіри населення і покращенням ефективності мобілізації.

Про це у інтерв’ю виданню "Укрінформ" заявив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

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Коли ТЦКшники можуть застосовувати силу

За словами нардепа, представники ТЦК у певних моментах можуть застосовувати силу під час перевірки документів.

"Такі дії можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби", — пояснив Горбенко.

Крім того, подібні ситуації є правомірними, коли військовозобов’язані відмовляються виконувати законні вимоги закону про мобілізації.

Відбір кадрів до ТЦК

Втім, підкреслив народний обранець, є і протилежні ситуації: "Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів".

Зважаючи на такі історії, необхідно якісніше підійти до комплектування територіальних центрів.

"Дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними", — підкреслив Руслан Горбенко.

Це у підсумку обернеться більшою довірою населення і, як наслідок, ефективнішою мобілізацією.

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.