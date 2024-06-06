Скандалы из ТЦК, причины, вина самих работников, что предлагает народный депутат

В некоторых скандалах вокруг ТЦК виноваты сами работники — нардеп предлагает выход
В некоторых случаях причиной конфликтов работников ТЦК с гражданами является некомпетентность самих представителей территориальных центров комплектования. Учитывая это, необходимо улучшить отбор кандидатов в ТЦК, что должно обернуться ростом доверия населения и улучшением эффективности мобилизации.
Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.
Когда ТЦКшники могут применять силу
По словам нардепа, представители ТЦК в определенные моменты могут применять силу при проверке документов.
"Такие действия могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы", — пояснил Горбенко.
Кроме того, подобные ситуации правомерны, когда военнообязанные отказываются выполнять требования закона о мобилизации.
Отбор кадров в ТЦК
Впрочем, подчеркнул народный избранник, есть и противоположные ситуации: "Были случаи, когда их некомпетентность становилась причиной конфликтов".
Учитывая такие истории, необходимо более качественно подойти к комплектованию территориальных центров.
"Очень важен отбор кандидатов в ТЦК, в частности с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными", — подчеркнул Руслан Горбенко.
Это в итоге обернется большим доверием населения и, как следствие, более эффективной мобилизацией.
Напомним, что начальник одного из отделов Звягельского РТЦК и СП, что в городе Барановка Житомирской области, отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.
Добавим, что 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептический приступ.
Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.
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