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В некоторых скандалах вокруг ТЦК виноваты сами работники — нардеп предлагает выход

6 июня 2024 22:11
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Скандалы из ТЦК, причины, вина самих работников, что предлагает народный депутат
Общение работников ТЦК с военнообязанным. Фото: скриншот с видео
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

В некоторых случаях причиной конфликтов работников ТЦК с гражданами является  некомпетентность самих представителей территориальных центров комплектования. Учитывая это, необходимо улучшить отбор кандидатов в ТЦК, что должно обернуться ростом доверия населения и улучшением эффективности мобилизации.

Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

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Когда ТЦКшники могут применять силу

По словам нардепа, представители ТЦК в определенные моменты могут применять силу при проверке документов.

"Такие действия могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы", — пояснил Горбенко.

Кроме того, подобные ситуации правомерны, когда военнообязанные отказываются выполнять требования закона о мобилизации.

Отбор кадров в ТЦК

Впрочем, подчеркнул народный избранник, есть и противоположные ситуации: "Были случаи, когда их некомпетентность становилась причиной конфликтов".

Учитывая такие истории, необходимо более качественно подойти к комплектованию территориальных центров.

"Очень важен отбор кандидатов в ТЦК, в частности с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными", — подчеркнул Руслан Горбенко.

Это в итоге обернется большим доверием населения и, как следствие, более эффективной мобилизацией.

Напомним, что начальник одного из отделов Звягельского РТЦК и СП, что в городе Барановка Житомирской области, отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти военнообязанного.

Добавим, что 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев. По данным ТЦК, смерть вызвал эпилептический приступ.

Также недавно в Хмельницком скончался 41-летний мужчина после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, родные погибшего обвинили во всем ТЦК.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
армия
нардепы

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