Працівники ТЦК про мобілізацію

Працівники ТЦК. Фото: Jędrzej Nowicki/The Guardian

Працівники українських Територіальних центрів комплектування на вулицях впізнаються одразу і часто стикаються з нерозумінням зі сторони населення. Мобілізація в Україні проходить дуже повільно і українці не розуміють важливості цього процесу.

Про це в інтерв'ю для The Guardian розповіли киїівські працівники ТЦК.

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"За роки війни між людьми та представниками Територіальних центрів комплектування виникли деякі розбіжності і навіть ворожнеча", — зазначили у виданні.

Журналісти The Guardian провели деякий час із двома представниками ТЦК Павлом Пімаховим та Юрієм Піхотою і оцінили, як вони працюють на вулицях міста.

"Коли працівники ТЦК проходять передмістям Києва, то військовозобов'язані, які здалеку помічають їхнє наближення, часто повертаються і шугають геть. Військових з чорною папкою у супроводі поліцейських на вулицях впізнають одразу", — написали у The Guardian.

Журналісти зазначають, що обидва військкоми на початку повномасштабного вторгнення одразу ж пішли на фронт добровольцями і були там поранені. Тому вони не розуміють, чому військовозобов'язані так негативно і навіть вороже ставляться до них.

"Я не засуджую людей, які ухиляються від призову, але почуваюся ображеним. Ми стояли у довгих чергах, відчайдушно намагаючись зголоситися на війну, а ці хлопці намагаються зробити все, щоб ухилитися від служби. Усі сміливці вже зголосилися", — заявив Піхота.

Протягом кількох годин, які британські журналісти провели на вулицях Києва разом із колишніми добровольцями, вони зустріли багатьох людей і всі по-різному поставились до перевірки документів. Були такі, що одразу міняли напрямок і просто йшли геть, але були і ті, хто без зайвих запитань надавали про себе інформацію та поводилися спокійно. Знайшлись і такі громадяни, які ображали працівників ТЦК, не знаючи насправді, що хлопці побували у гарячих точках і були там поранені, а зараз на реабілітації.

"Мені важко перебувати в Києві, бачити, як люди відпочивають і ведуть нормальний спосіб життя, коли я знаю, що мої друзі все ще там, на фронті. Вони дзвонять мені, запитують: "Як люди можуть жити як завжди?", і я не маю на них відповіді", — підсумував Піхота.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки у центрі столиці. Ним виявився 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Нардеп Руслан Горбенко вважає, що у деяких випадках причиною конфліктів працівників ТЦК із громадянами є некомпетентність самих представників територіальних центрів комплектування.