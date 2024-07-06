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Эксперт по кибербезопасности объяснил, как военнообязанные могут уберечь свои данные

6 июля 2024 18:03
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Почему данные военнообязанных не находятся в безопасности
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Reuters
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Все мужчины призывного возраста в Украине до 16 июля должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Также это можно сделать через приложение "Резерв+", содержащее данные из реестра "Оберіг".

Могут ли мужчины сохранить свои данные,
ответил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью Еспрессо.

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По словам Корсуна, данные в государственных сетях не подлежат полному контролю: с одной стороны, гражданин имеет право на защиту своих данных, но с другой — у него есть обязанности, которые без обработки этих данных не могут быть реализованы.

"Проблема состоит в том, что мы вынуждены доверять свои данные людям, которые могут не выполнять свои обязанности должным образом", — пояснил он.

Эксперт по кибербезопасности отметил, что даже специалисты с огромным опытом не обладают механизмами влияния на процессы обработки данных. Поэтому единственный способ сохранить свои данные — это не передавать их никому, что практически невозможно, поскольку в Украине нужно идентифицировать себя для получения государственных услуг.

Ранее Корсун пояснил, что произойдет в случае взлома реестра "Оберіг" и насколько защищены данные военнообязанных.

А в Генштабе ВСУ ответили на вопрос о нормах посещения для ТЦК и СП. Количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

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