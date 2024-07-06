Чому дані військовозобов'язаних не перебувають в безпеці

Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Reuters

Всі чоловіки призовного віку в Україні до 16 липня повинні оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. Також це можна зробити через застосунок "Резерв+", який містить у собі дані з реєстру "Оберіг".

Чи можуть чоловіки зберегти свої дані,

відповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю Еспресо.

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За словами Корсуна, дані у державних мережах не підлягають повному контролю: з одного боку, громадянин має право на захист своїх даних, але з іншого — він має обов'язки, які без обробки цих даних не можуть бути реалізовані.

"Проблема полягає в тому, що ми змушені довіряти свої дані людям, які можуть не виконувати свої обов'язки належним чином", — пояснив він.

Експерт з кібербезпеки зазначив, що навіть фахівці з величезним досвідом не мають механізмів впливу на процеси обробки даних. Тому єдиний спосіб зберегти свої дані — це не передавати їх нікому, що є практично неможливим, оскільки в Україні треба ідентифікувати себе для отримання державних послуг.

Раніше Корсун пояснив, що станеться у випадку зламу реєстру "Оберіг" та наскільки захищені дані військовозобов'язаних.

А у Генштабі ЗСУ відповіли на питання щодо норм відвідування для ТЦК та СП. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.