Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Експерт з кібербезпеки пояснив, як військовозобов'язані можуть вберегти свої дані arrow

Експерт з кібербезпеки пояснив, як військовозобов'язані можуть вберегти свої дані

6 липня 2024 18:03
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Чому дані військовозобов'язаних не перебувають в безпеці
Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Reuters
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Всі чоловіки призовного віку в Україні до 16 липня повинні оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. Також це можна зробити через застосунок "Резерв+", який містить у собі дані з реєстру "Оберіг".

Чи можуть чоловіки зберегти свої дані,
відповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю Еспресо.

Читайте також:

Військово-облікові дані чоловіків в Україні

За словами Корсуна, дані у державних мережах не підлягають повному контролю: з одного боку, громадянин має право на захист своїх даних, але з іншого — він має обов'язки, які без обробки цих даних не можуть бути реалізовані.

"Проблема полягає в тому, що ми змушені довіряти свої дані людям, які можуть не виконувати свої обов'язки належним чином", — пояснив він.

Експерт з кібербезпеки зазначив, що навіть фахівці з величезним досвідом не мають механізмів впливу на процеси обробки даних. Тому єдиний спосіб зберегти свої дані — це не передавати їх нікому, що є практично неможливим, оскільки в Україні треба ідентифікувати себе для отримання державних послуг.

Раніше Корсун пояснив, що станеться у випадку зламу реєстру "Оберіг" та наскільки захищені дані військовозобов'язаних.

А у Генштабі ЗСУ відповіли на питання щодо норм відвідування для ТЦК та СП. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

військовий призов військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки реєстр Оберіг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання