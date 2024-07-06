Мобилизация в Украине 2024 — стоит ли идти в ТЦК без повестки

Мужчины в ТЦК СП. Иллюстративное фото: konkurent.ua

В Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования. Ранее это объяснялось тем, что в таком случае человек может получить время для подготовки к службе.

Детали и нюансы объяснила пресс-служба Генштаба в ответе на запрос Телевизионной службы новостей.

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Когда нужно идти в ТЦК СП без повестки

Ч.1 ст. 27 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

В запас ВСУ и других воинских формирований зачисляются граждане Украины, пригодные по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе. Они состоят на военном учете в соответствующих районных (городских) ТЦК СП и соответствующих органах других военных формирований.

Ч.1 ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

Военнообязанные и резервисты, которым пришла повестка соответствующего районного (городского) ТЦК СП на прибытие призывников на сборы обязаны прибыть в пункт и срок, указанные в повестке.

Подпункт 8 п. 1 Приложения 2 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30.12.2022 № 1487

Призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, где они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы сообщали, что в Генштабе заявили о том, что количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

В то же время независимое объединение кинематографистов Babylon'13 сняло пропагандистский фильм о работе львовского ТЦК СП.