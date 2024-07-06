Мобілізація в Україні 2024 — чи варто йти в ТЦК без повістки

Чоловіки в ТЦК СП. Ілюстративне фото: konkurent.ua

В Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чи варто приходити без повістки до територіальних центрів комплектування. Раніше це пояснювалося тим, що в такому разі людина може отримати певний час для підготовки до служби.

Деталі та нюанси пояснила пресслужба Генштабу у відповіді на запит Телевізійної служби новин.

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Коли варто йти до ТЦК СП без повістки

Ч.1 ст. 27 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

В запас ЗСУ та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку у відповідних районних (міських) ТЦК СП та відповідних органах інших військових формувань.

Ч.1 ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Військовозобов’язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) ТЦК СП на прибуття для призову на збори зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені в повістці.

Підпункт 8 п.1 Додатку 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30.12.2022 № 1487

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, де вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів", а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ми повідомляли, що в Генштабі заявили про те, що кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Водночас незалежне об'єднання кінематографістів Babylon'13 зняло пропагандистський фільм про роботу львівського ТЦК СП.