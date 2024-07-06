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Чи варто йти в ТЦК без повістки — пояснення Генштабу

6 липня 2024 14:01
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи варто йти в ТЦК без повістки
Чоловіки в ТЦК СП. Ілюстративне фото: konkurent.ua
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

В Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чи варто приходити без повістки до територіальних центрів комплектування. Раніше це пояснювалося тим, що в такому разі людина може отримати певний час для підготовки до служби. 

Деталі та нюанси пояснила пресслужба Генштабу у відповіді на запит Телевізійної служби новин.

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Ч.1 ст. 27 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

В запас ЗСУ та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку у відповідних районних (міських) ТЦК СП та відповідних органах інших військових формувань.

Ч.1 ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Військовозобов’язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) ТЦК СП на прибуття для призову на збори зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені в повістці.

Підпункт 8 п.1 Додатку 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30.12.2022 № 1487

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, де вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів", а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ми повідомляли, що в Генштабі заявили про те, що кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Водночас незалежне об'єднання кінематографістів Babylon'13 зняло пропагандистський фільм про роботу львівського ТЦК СП

Україна Генштаб ЗСУ мобілізація повістки ТЦК та СП бойова повістка

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