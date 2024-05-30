Является ли визит в ТЦК прогулом на рабочем месте — объяснение юриста

Очередь в один из украинских ТЦК. Фото: "Суспільне"

День, когда военнообязанному гражданину необходимо посетить ТЦК для обновления данных, не засчитывается работнику в качестве прогула. Но для этого он должен предварительно предупредить работодателя и написать соответствующее заявление.

Об этом рассказала юрист юридической компании RIYAKO&PARTNERS Наталья Василюк, сообщает "РБК-Украина".

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Визит в ТЦК — не прогул. При одном условии

Визит в территориальный центр комплектования для обновления данных является уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте у работающих военнообязанных граждан.

Но для того, чтобы человеку не засчитали прогул, он должен заранее предупредить свое руководство.

Требуются заявление и приказ

"Работник должен предупредить работодателя, желательно в письменной форме, чтобы потом это можно было доказать соответствующим заявлением, что ему нужно явиться в ТЦК", — объяснила Наталья Василюк.

После этого, подчеркнула юрист, работодатель должен выдать официальный приказ об освобождении этого работника на полдня или день для исполнения его гражданского долга.

И таким образом, визит в ТЦК и отсутствие человека на рабочем месте не будут считаться прогулом.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Кроме того, ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на ВТО могут обновить свои военно-учетные данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу по мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.