Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чи є візит до ТЦК прогулом на робочому місці — пояснення юриста arrow

Чи є візит до ТЦК прогулом на робочому місці — пояснення юриста

30 травня 2024 17:27
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Чи є візит до ТЦК прогулом на робочому місці — пояснення юриста
Черга до одного з українських ТЦК. Фото: "Суспільне"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

День, коли військовозобов’язаному громадянину необхідно відвідати ТЦК для оновлення даних, не зараховується працівнику як прогул. Але для цього він має заздалегідь попередити роботодавця та написати відповідну заяву.

Про це розповіла юрист юридичної компанії "RIYAKO&PARTNERS" Наталія Василюк, повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також:

Візит до ТЦК — не прогул. За однієї умови

Візит до територіального центру комплектування для оновлення даних є поважною причиною для відсутності на робочому місці у тих військовозобов’язаних громадян, які працюють.

Та для того, аби людині не зарахували прогул, вона має заздалегідь попередити своє керівництво.

Потрібні заява і наказ

"Працівник повинен попередити роботодавця, бажано у письмовій формі, щоб потім це можна було довести відповідною заявою, що йому потрібно з’явитися до ТЦК", — пояснила Наталія Василюк.

Після цього, наголосила юристка, роботодавець мусить видати офіційний наказ про звільнення цього працівника на пів дня чи день для виконання його громадянського обов’язку.

І таким чином візит до ТЦК та відсутність людини на робочому місці не будуть вважатися прогулом.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
роботодавці
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище