Чи є візит до ТЦК прогулом на робочому місці — пояснення юриста

Черга до одного з українських ТЦК. Фото: "Суспільне"

День, коли військовозобов’язаному громадянину необхідно відвідати ТЦК для оновлення даних, не зараховується працівнику як прогул. Але для цього він має заздалегідь попередити роботодавця та написати відповідну заяву.

Про це розповіла юрист юридичної компанії "RIYAKO&PARTNERS" Наталія Василюк, повідомляє "РБК-Україна".

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Візит до ТЦК — не прогул. За однієї умови

Візит до територіального центру комплектування для оновлення даних є поважною причиною для відсутності на робочому місці у тих військовозобов’язаних громадян, які працюють.

Та для того, аби людині не зарахували прогул, вона має заздалегідь попередити своє керівництво.

Потрібні заява і наказ

"Працівник повинен попередити роботодавця, бажано у письмовій формі, щоб потім це можна було довести відповідною заявою, що йому потрібно з’явитися до ТЦК", — пояснила Наталія Василюк.

Після цього, наголосила юристка, роботодавець мусить видати офіційний наказ про звільнення цього працівника на пів дня чи день для виконання його громадянського обов’язку.

І таким чином візит до ТЦК та відсутність людини на робочому місці не будуть вважатися прогулом.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.