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Достаточно ли зайти в Резерв+, чтобы не ходить в ТЦК — Кабмин дал ответ

12 июля 2024 04:05
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Правительство разрешило не ходить в ТЦК если обновить данные в Резерв+
Приложение Резерв+ для уточнения персональных данных.
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Кабмин приравнял военно-учетный документ в приложении Резерв+ к полноценному уточнению персональных данных в ТЦК. Электронный военно-учетный документ имеет ту же юридическую силу, как и обычный бумажный, а обновить свои данные мужчины призывного возраста должны до 18 июля.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Чиновница говорит, что для уточнения данных достаточно заполнить необходимую информацию, после чего электронный военный билет почти сразу будет сформирован. Это гораздо проще, чем идти в ТЦК или ЦНАП, где нужно потратить на уточнение не менее получаса времени.

"Это лишь оформление, без времени в очереди, без вашего пути туда и обратно, а ожидание документа отнимает до пяти рабочих дней", — отмечает Черногоренко.

Она подчеркивает, что в приложении есть приказы на бронирование более 340 тысяч мужчин. В ближайшее время Минобороны хочет ввести в приложение и функцию направления на военно-врачебную комиссию, а также систему рекрутинга в ВСУ.

Ранее сообщалось, сколько штрафов выписали представители ТЦК мужчинам за 2024 год.

Также мы сообщали о том, как можно избежать штрафа за нарушение военного учета.

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