В ТЦК розповіли, чому люди стоять у чергах під їх дверима

Черги до одного зі столичних ТЦК. Фото: Telegraf

Останім часом зявляється все більше повідомлень про велечезні черги з військовозабовязаних перед дверима територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, чи обов'язково особисто відвідувати військкомати.

Про це він розповів в коментарі для Telegraf у середу, 10 липня.

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За словами військового, відвідувати ТЦК не обовязково. Він додав, що оновити військово-облікові дані можна також у ЦНАПі або через електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+".

"Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь. В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних", — розповів Істомін.

Раніше ми писали, що управління Львівського ОТЦК і СП відкинуло звинувачення у створені "штучних черг" з військовозобов'язаних, які намагаються оновити свої дані. Там додали, що роблять все можливе, щоб прийняти якнайбільше людей.

Додамо, що порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні карається штрафом від 17 тис. грн. Проте трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції. Крім того, аналогічне покарання чекає й на чоловіків, які проживають за кордоном.