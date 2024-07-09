ТЦК відкинуло звинувачення у створені "штучних черг"

Черги до одного зі столичних ТЦК. Фото: Telegraf

Управління Львівського ОТЦК і СП відкинуло звинувачення у створені "штучних черг" з військовозобов'язаних, які намагаються оновити свої дані. Там додали, що роблять все можливе, щоб прийняти якнайбільше людей.

Про це відомство повідомило в Telegram у вівторок, 9 липня.

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"Штучні черги" біля ТЦК

Мережею поширюється відео на якому видно значну кількість людей біля воріт ТЦК у Перемишлянах Львівської області.В описі до відео було зазначено, що працівники ТЦК намагаються штучно створювати чергу, обслуговуючи лише 4-5 осіб на годину, щоб згодом виписати максимальну кількість штрафів у розмірах від 17 до 25 тисяч гривень.

У ТЦК повідомили, що черги обумовлені переважно двома чинниками: значним напливом громадян та частими вимкненнями електропостачання. Військові підтверджують, що ті, хто не оновить свої дані до 16 липня, дійсно підлягають штрафу.

"Запевняємо, що військовослужбовці РТЦК і СП у Перемишлянах роблять усе можливе, щоб опрацьовувати документи громадян якомога швидше. Закликаємо до терпіння. Порівняно з умовами, в яких просто зараз військовослужбовці ЗСУ б'ють ворогів, незручності, пов'язані з чергами до ТЦК, абсолютно несерйозні", — заявили в ТЦК.

Допис Львівського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Допис Львівського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла про зміни в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку військовозобов'язаних можуть примусово доставити до ТЦК.

Натомість у Міноборони назвали кількість військовозобов'язаних, які поновили свої особисті дані через застосунок Резерв+, у ТЦК та ЦНАПАх. У відомстві наголосили, що кількість щодня зростає. Водночас станом на сьогодні майже мільйон чоловіків призовного віку в Україні перебувають поза реєстрами.

Додамо, що порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні карається штрафом від 17 тис. грн. Проте трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції. Крім того, аналогічне покарання чекає й на чоловіків, які проживають за кордоном.