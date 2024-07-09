ТЦК отвергло обвинения в создании "искусственных очередей"

Очереди в один из столичных ТЦК. Фото: Telegraf

Управление Львовского ОТЦК и СП отвергло обвинения в создании "искусственных очередей" из военнообязанных, пытающихся обновить свои данные. Там добавили, что делают все возможное, чтобы принять как можно больше людей.

Об этом ведомство сообщило в Telegram во вторник, 9 июля.

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В описании к видео было указано, что работники ТЦК пытаются искусственно создавать очередь, обслуживая только 4-5 человек в час, чтобы впоследствии выписать максимальное количество штрафов в размерах от 17 до 25 тысяч гривен.

В ТЦК сообщили, что очереди обусловлены преимущественно двумя факторами: значительным наплывом граждан и частыми отключениями электроснабжения. Военные подтверждают, что те, кто не обновит свои данные до 16 июля, действительно подлежат штрафу.

"Уверяем, что военнослужащие РТЦК и СП в Перемышлянах делают все возможное, чтобы прорабатывать документы граждан как можно скорее. Призываем к терпению. По сравнению с условиями, в которых прямо сейчас военнослужащие ВСУ бьют врагов, неудобства, связанные с очередями в ТЦК, абсолютно несерьезные", — заявили в ТЦК.

Сообщение Львовского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Сообщение Львовского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, что адвокат Екатерина Анищенко рассказала об изменениях в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае военнообязанные могут принудительно доставить в ТЦК.

В Минобороны назвали количество военнообязанных, которые восстановили свои личные данные через приложение Резерв+, в ТЦК и ЦНАПАх. В ведомстве отметили, что количество ежедневно растет. В то же время на сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров.

Добавим, что нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине карается штрафом от 17 тыс. грн. Однако случаются редкие случаи, когда граждане даже не знают, что к ним применили штрафные санкции. Кроме того, аналогичное наказание ожидает и мужчин, проживающих за границей.