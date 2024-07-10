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Украинцы обивают пороги ТЦК — почему возникли очереди и как предоставить информацию без них

10 июля 2024 23:37
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В ТЦК рассказали, почему люди стоят в очередях под их дверью
Очереди в один из столичных ТЦК. Фото: Telegraf
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В последнее время появляется все больше сообщений об огромных очередях из военнообязанных перед дверями территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, обязательно лично посещать военкоматы.

Об этом он рассказал в комментарии Telegraf в среду, 10 июля.

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По словам военного, посещать ТЦК не обязательно. Он добавил, что обновить военно-учетные данные можно также в ЦНАПе или через электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+".

"Подавляющее большинство, стоящее там, хочет продолжить бронь. В основном это рабочие предприятий, которых руководители направляют для прохождения военно-врачебной комиссии и обновления данных" , — рассказал Истомин.

Ранее мы писали, что управление Львовского ОТЦК и СП отвергло обвинения в создании "искусственных очередей" из военнообязанных, пытающихся обновить свои данные. Там добавили, что делают все возможное, чтобы принять как можно больше людей.

Добавим, что нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине карается штрафом от 17 тыс. грн. Однако случаются редкие случаи, когда граждане даже не знают, что к ним применили штрафные санкции. Кроме того, аналогичное наказание ожидает и мужчин, проживающих за границей.

Украина военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные очереди резерв

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