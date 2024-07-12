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Чи достатньо зайти в Резерв+, щоб не ходити в ТЦК — Кабмін дав відповідь

12 липня 2024 04:05
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Уряд дозволив не ходити в ТЦК якщо оновити дані в Резерв+
Застосунок Резерв+ для уточнення персональних даних.
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

Українські посадовці прирівняли військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ до повноцінного уточнення персональних даних в ТЦК. Електронний військово-обліковий документ має ту саме юридичну силу, як і звичайний паперовий, а оновити свої дані чоловіки призовного віку мають до 18 липня.

Про це в коментарі "Суспільному" розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Чиновниця каже, що для уточнення даних достатньо заповнити необхідну інформацію після чого електронний військовий квиток майже відразу буде сформований. Це значно простіше, ніж йти до ТЦК чи ЦНАПу, де потрібно витратити на уточнення не менше пів години часу.

"Це лише оформлення, без часу в черзі, без вашої дороги туди і назад, а очікування документа забирає до п'яти робочих днів", — зазначає Черногоренко. 

Вона підкреслює, що в застосунку також є накази на бронювання понад 340 тисяч чоловіків. Найближчим часом Міноборони хоче запровадити в застосунку й функцію направлення на військово-лікарняну комісію, а також систему рекрутингу до ЗСУ. 

Раніше повідомлялось, скільки штрафів виписали представники ТЦК чоловікам за 2024 рік. 

Також ми повідомляли, як можна уникнути штрафу за порушення військового обліку. 

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