У некоторых украинцев будет автоматическая отсрочка без визита в ТЦК

Украинцы на улице. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. В то же время некоторая категория украинцев получит отсрочку автоматически.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире Суспільного.

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Кто автоматически получит отсрочку

"Одна из следующих функций, которую мы планируем реализовать в "Резерв+", это автоматическая отсрочка", — сказала представительница МО.

Она уточнила, что речь идет о студентах, которые учатся на дневной форме, и многодетных родителях.

"Эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде. Например, родственные связи. Связь между отцом, матерью, детьми есть в государственном реестре актов гражданского состояния", — отметила Черногоренко.

Она добавила, что в Минобороны планируют, чтобы приложение "Резерв+" стало настоящей цифровой альтернативой ТЦК.

Ранее адвокат объяснила принцип работы штрафов для военнообязанных, которые не обновят свои учетные данные до 16 июля.

Также мы писали, что СБУ уличила три группы в мессенджерах, которые сообщали о работе работников ТЦК и СП в Черкасской области.