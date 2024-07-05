Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Без визита в ТЦК — в Минобороны заявили, что некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку arrow

Без визита в ТЦК — в Минобороны заявили, что некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку

5 июля 2024 21:28
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
У некоторых украинцев будет автоматическая отсрочка без визита в ТЦК
Украинцы на улице. Иллюстративное фото: Вечірній Київ
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Украине до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. В то же время некоторая категория украинцев получит отсрочку автоматически.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире Суспільного.

Читайте также:

Кто автоматически получит отсрочку

"Одна из следующих функций, которую мы планируем реализовать в "Резерв+", это автоматическая отсрочка", — сказала представительница МО.

Она уточнила, что речь идет о студентах, которые учатся на дневной форме, и многодетных родителях.

"Эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде. Например, родственные связи. Связь между отцом, матерью, детьми есть в государственном реестре актов гражданского состояния", — отметила Черногоренко.

Она добавила, что в Минобороны планируют, чтобы приложение "Резерв+" стало настоящей цифровой альтернативой ТЦК.

Ранее адвокат объяснила принцип работы штрафов для военнообязанных, которые не обновят свои учетные данные до 16 июля.

Также мы писали, что СБУ уличила три группы в мессенджерах, которые сообщали о работе работников ТЦК и СП в Черкасской области.

студенты военный призыв военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП родители мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно