У некоторых украинцев будет автоматическая отсрочка без визита в ТЦК

Без визита в ТЦК — в Минобороны заявили, что некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку
В Украине до 16 июля все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. В то же время некоторая категория украинцев получит отсрочку автоматически.
Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире Суспільного.
Кто автоматически получит отсрочку
"Одна из следующих функций, которую мы планируем реализовать в "Резерв+", это автоматическая отсрочка", — сказала представительница МО.
Она уточнила, что речь идет о студентах, которые учатся на дневной форме, и многодетных родителях.
"Эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде. Например, родственные связи. Связь между отцом, матерью, детьми есть в государственном реестре актов гражданского состояния", — отметила Черногоренко.
Она добавила, что в Минобороны планируют, чтобы приложение "Резерв+" стало настоящей цифровой альтернативой ТЦК.
Ранее адвокат объяснила принцип работы штрафов для военнообязанных, которые не обновят свои учетные данные до 16 июля.
Также мы писали, что СБУ уличила три группы в мессенджерах, которые сообщали о работе работников ТЦК и СП в Черкасской области.
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