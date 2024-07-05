СБУ викрила Telegram-канали для ухилянтів на Черкащині

Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Львівський обласний ТЦК

Служба безпеки України викрили три групи у месенджерах, які повідомляли про роботу працівників ТЦК та СП у Черкаській області. Вони діяли на території Золотоноші, Умані та Ватутіного.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

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За допомогою Telegram-каналів та груп у месенджері Viber поширювали інформацію для допомоги ухилянтам. В них чоловіки отримували інформацію про заходи, які проводять працівники ТЦК та СП на території Черкаської області.

Також щогодинно адміністратори поновлювали дані про маршрути та місця вручення військовозобов’язаним повісток, а учасники таких "каналів" теж ділилися такою інформацією, яку збирали самі чи отримували від різних інформаторів.

Кількість підписників таких деструктивних груп у месенджерах нараховувала близько 3500 осіб. Правоохоронцям вдалося встановити адміністраторів: один із них виявився мешканець Золотоноші — з грудня 2023 року до січня цього року він керував онлайн-групою, яка відстежувала маршрути ТЦК в районі. У цьому чаті публікувалася інформація саме про видачу повісток чоловікам.

Під час проведених обшуків за місцем проживання адміністраторів було виявлено сім-картки та мобільні телефони із доказами. Наразі одному з фігурантів повідомили про підозру, вирішується питання щодо інших учасників злочинної схеми.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, мешканця Львова підозрюють у сприянні втечі військовозобов'язаного за кордон. Чоловік виготовив фіктивні документи, за що попросив 5000 доларів.

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