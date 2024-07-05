Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Сообщали о маршрутах ТЦК — на Черкащине разоблачили администраторов групп для уклонистов arrow

Сообщали о маршрутах ТЦК — на Черкащине разоблачили администраторов групп для уклонистов

5 июля 2024 18:24
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
СБУ разоблачила Telegram-каналы для уклончан в Черкасской области
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Львовский обласной ТЦК
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Служба безопасности Украины разоблачила три группы в мессенджерах, которые сообщали о работе работников ТЦК и СП в Черкасской области. Они действовали на территории Золотоноши, Умани и Ватутино.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook. 

Читайте также:

СБУ разоблачили группы для сообщений о работе ТЦК

С помощью Telegram-каналов и групп в мессенджере Viber распространяли информацию для помощи уклонистам. В них мужчины получали информацию о мероприятиях, которые проводили работники ТЦК и СП на территории Черкасской области.

Также каждый час администраторы обновляли данные о маршрутах и местах вручения военнообязанным повесток, а участники таких "каналов" тоже делились такой информацией, которую собирали сами или получали от разных информаторов.

Число подписчиков таких деструктивных групп в мессенджерах насчитывало около 3500 человек. Правоохранителям удалось установить администраторов: один из них оказался житель Золотоноши — с декабря 2023 по январь этого года он руководил онлайн-группой, которая отслеживала маршруты ТЦК в районе. В этом чате публиковалась информация о выдаче повесток мужчинам.

Во время проведенных обысков по месту жительства администраторов были обнаружены сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами. В настоящее время одному из фигурантов сообщили о подозрении, решается вопрос по поводу других участников преступной схемы.

null
Скриншот поста СБУ
null
Скриншот поста СБУ

Напомним, жителя Львова подозревают в содействии побега военнообязанного за границу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил 5000 долларов.

Также мы писали, что в Киеве сын работника университета организовал схему уклонения от мобилизации.

соцсети интернет Черкасская область военный призыв мобилизация ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось