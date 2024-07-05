СБУ разоблачила Telegram-каналы для уклончан в Черкасской области

Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Львовский обласной ТЦК

Служба безопасности Украины разоблачила три группы в мессенджерах, которые сообщали о работе работников ТЦК и СП в Черкасской области. Они действовали на территории Золотоноши, Умани и Ватутино.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

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С помощью Telegram-каналов и групп в мессенджере Viber распространяли информацию для помощи уклонистам. В них мужчины получали информацию о мероприятиях, которые проводили работники ТЦК и СП на территории Черкасской области.

Также каждый час администраторы обновляли данные о маршрутах и местах вручения военнообязанным повесток, а участники таких "каналов" тоже делились такой информацией, которую собирали сами или получали от разных информаторов.

Число подписчиков таких деструктивных групп в мессенджерах насчитывало около 3500 человек. Правоохранителям удалось установить администраторов: один из них оказался житель Золотоноши — с декабря 2023 по январь этого года он руководил онлайн-группой, которая отслеживала маршруты ТЦК в районе. В этом чате публиковалась информация о выдаче повесток мужчинам.

Во время проведенных обысков по месту жительства администраторов были обнаружены сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами. В настоящее время одному из фигурантов сообщили о подозрении, решается вопрос по поводу других участников преступной схемы.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, жителя Львова подозревают в содействии побега военнообязанного за границу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил 5000 долларов.

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