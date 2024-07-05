Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Без візиту до ТЦК — у Міноборони заявили, що деякі українці отримають автоматичну відстрочку arrow

Без візиту до ТЦК — у Міноборони заявили, що деякі українці отримають автоматичну відстрочку

5 липня 2024 21:28
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Деякі українці матимуть автоматичну відстрочку без візиту до ТЦК
Українці на вулиці. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні до 16 липня всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. Водночас деяка категорія українців отримає відстрочку автоматично.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі Суспільного.

Читайте також:

Хто автоматично отримає відстрочку

"Одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в Резерв+, це автоматична відстрочка", — сказала представниця МО.

Вона уточнила, що йдеться про студентів, які навчаються на денній формі та про багатодітних батьків.

"Ці дані вже є в державі, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки. Зв’язок між батьком, матір’ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану", — зазначила Черногоренко.

Вона додала, що у Міноборони планують, аби застосунок "Резерв+" став справжньою цифровою альтернативою ТЦК.

Раніше адвокат пояснила принцип роботи штрафів для військовозобов'язаних, які не оновлять свої облікові дані до 16 липня.

Також ми писали, що СБУ викрила три групи у месенджерах, які повідомляли про роботу працівників ТЦК та СП у Черкаській області. 

студенти військовий призов військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП батьки чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо