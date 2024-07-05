Деякі українці матимуть автоматичну відстрочку без візиту до ТЦК

Без візиту до ТЦК — у Міноборони заявили, що деякі українці отримають автоматичну відстрочку
В Україні до 16 липня всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. Водночас деяка категорія українців отримає відстрочку автоматично.
Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі Суспільного.
Хто автоматично отримає відстрочку
"Одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в Резерв+, це автоматична відстрочка", — сказала представниця МО.
Вона уточнила, що йдеться про студентів, які навчаються на денній формі та про багатодітних батьків.
"Ці дані вже є в державі, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки. Зв’язок між батьком, матір’ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану", — зазначила Черногоренко.
Вона додала, що у Міноборони планують, аби застосунок "Резерв+" став справжньою цифровою альтернативою ТЦК.
Раніше адвокат пояснила принцип роботи штрафів для військовозобов'язаних, які не оновлять свої облікові дані до 16 липня.
Також ми писали, що СБУ викрила три групи у месенджерах, які повідомляли про роботу працівників ТЦК та СП у Черкаській області.
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