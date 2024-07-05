Деякі українці матимуть автоматичну відстрочку без візиту до ТЦК

Українці на вулиці. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні до 16 липня всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані в ТЦК та СП. Водночас деяка категорія українців отримає відстрочку автоматично.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі Суспільного.

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Хто автоматично отримає відстрочку

"Одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в Резерв+, це автоматична відстрочка", — сказала представниця МО.

Вона уточнила, що йдеться про студентів, які навчаються на денній формі та про багатодітних батьків.

"Ці дані вже є в державі, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки. Зв’язок між батьком, матір’ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану", — зазначила Черногоренко.

Вона додала, що у Міноборони планують, аби застосунок "Резерв+" став справжньою цифровою альтернативою ТЦК.

Раніше адвокат пояснила принцип роботи штрафів для військовозобов'язаних, які не оновлять свої облікові дані до 16 липня.

Також ми писали, що СБУ викрила три групи у месенджерах, які повідомляли про роботу працівників ТЦК та СП у Черкаській області.