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Адвокат рассказала, чем занимаются работники ТЦК во время круглосуточной работы

2 сентября 2024 04:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Круглосуточная работа ТЦК — какие обязанности входят
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Кабинет министров Украины 9 февраля 2024 года принял решение о круглосуточной работе ТЦК. В связи с этим к обязанностям работников военкоматов добавились — рассмотрение и наложение штрафов за административные правонарушения, проведение медицинских осмотров и учет призывников.

Об этом в эфире КИЇВ24 заявила адвокат Мария Полищук.

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Она отметила, что постановление 147 внесло изменения в положение о ТЦК и СП. В частности, было добавлено три пункта, в соответствии с которыми ТЦК работает круглосуточно, а именно:

  • рассмотрение административных правонарушений и наложение административных взысканий;
  • проведение медицинских обследований и психологического тестирования;
  • наведение персонально-качественного осмотра военнообязанных призывников и учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ.

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Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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