Круглосуточная работа ТЦК — какие обязанности входят

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Кабинет министров Украины 9 февраля 2024 года принял решение о круглосуточной работе ТЦК. В связи с этим к обязанностям работников военкоматов добавились — рассмотрение и наложение штрафов за административные правонарушения, проведение медицинских осмотров и учет призывников.

Об этом в эфире КИЇВ24 заявила адвокат Мария Полищук.

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Она отметила, что постановление 147 внесло изменения в положение о ТЦК и СП. В частности, было добавлено три пункта, в соответствии с которыми ТЦК работает круглосуточно, а именно: