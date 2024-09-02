Круглосуточная работа ТЦК — какие обязанности входят

Адвокат рассказала, чем занимаются работники ТЦК во время круглосуточной работы
2 сентября 2024 04:40
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
Кабинет министров Украины 9 февраля 2024 года принял решение о круглосуточной работе ТЦК. В связи с этим к обязанностям работников военкоматов добавились — рассмотрение и наложение штрафов за административные правонарушения, проведение медицинских осмотров и учет призывников.
Об этом в эфире КИЇВ24 заявила адвокат Мария Полищук.
Читайте также:
Она отметила, что постановление 147 внесло изменения в положение о ТЦК и СП. В частности, было добавлено три пункта, в соответствии с которыми ТЦК работает круглосуточно, а именно:
- рассмотрение административных правонарушений и наложение административных взысканий;
- проведение медицинских обследований и психологического тестирования;
- наведение персонально-качественного осмотра военнообязанных призывников и учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!