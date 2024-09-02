Цілодобова робота ТЦК — які обов'язки входять

Адвокат розповіла, чим займаються працівники ТЦК під час цілодобової роботи
2 вересня 2024 04:40
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
Кабінет міністрів України 9 лютого 2024 року ухвалив рішення про цілодобову роботу ТЦК. У зв'язку з цим до обов'язків працівників військоматів додалися — розгляд і накладання штрафів за адміністративні правопорушення, проведення медичних оглядів та облік призовників.
Про це в ефірі КИЇВ24 заявила адвокат Марія Поліщук.
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Вона зазначила, що постанова 147 внесла зміни до положення про ТЦК та СП. Зокрема, було додано три пункти, відповідно до яких ТЦК працює цілодобово, а саме:
- розгляд адміністративних правопорушень та накладення адміністративних стягнень;
- проведення медичних обстежень та психологічного тестування;
- наведення персонально-якісного огляду військовозобов'язаних призовників та облік транспортних засобів, які підлягають передачі ЗСУ.
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