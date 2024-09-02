Цілодобова робота ТЦК — які обов'язки входять

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Кабінет міністрів України 9 лютого 2024 року ухвалив рішення про цілодобову роботу ТЦК. У зв'язку з цим до обов'язків працівників військоматів додалися — розгляд і накладання штрафів за адміністративні правопорушення, проведення медичних оглядів та облік призовників.

Про це в ефірі КИЇВ24 заявила адвокат Марія Поліщук.

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Вона зазначила, що постанова 147 внесла зміни до положення про ТЦК та СП. Зокрема, було додано три пункти, відповідно до яких ТЦК працює цілодобово, а саме: