Як працюватимуть ТЦК восени та які функції виконуватимуть — відповідь адвоката

Військовозобов'язані українці в центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) продовжать працювати цілодобово. Військкомати також можуть штрафувати чоловіків.

Про це повідомила адвокатка Марія Поліщук в етері телеканалу "Київ24".

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За словами Поліщук, Кабмін затвердив цілодобовий графік роботи ТЦК ще у лютому 2024 року.

До їхніх функцій було додано можливість розгляду та накладання адміністративних правопорушень, проведення медичних оглядів та облік призовників.

"Перший пункт стосується розгляду адміністративних правопорушень та накладення адміністративних стягнень. Другий пункт — це проведення медичних обстежень та психологічного тестування. І третій пункт — наведення персонально-якісного огляду військовозобов'язаних призовників та обліку транспортних засобів, які підлягають передачі ЗСУ", — сказала вона.