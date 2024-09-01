Как планируют работать ТЦК осенью и какие функции будут выполнять — ответ адвоката

Военнообязанные украинцы в центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК и СП/Facebook

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) продолжат работать круглосуточно. Военкомат также может штрафовать мужчин.

Об этом сообщила адвокат Мария Полищук в эфире телеканала "Киев24".

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По словам Полищук, Кабмин утвердил круглосуточный график работы ТЦК еще в феврале 2024 года.

К их функциям была добавлена возможность рассмотрения и наложения административных правонарушений, проведения медицинских осмотров и учета призывников.

"Первый пункт касается рассмотрения административных правонарушений и наложения административных взысканий. Второй пункт — это проведение медицинских обследований и психологического тестирования. И третий пункт — наведение персонально-качественного учета военнообязанных призывников и учета транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ", — сказала она.