Как планируют работать ТЦК осенью и какие функции будут выполнять — ответ адвоката

Адвокат объяснила, как будут работать ТЦК осенью и что будет входить в их функции
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) продолжат работать круглосуточно. Военкомат также может штрафовать мужчин.
Об этом сообщила адвокат Мария Полищук в эфире телеканала "Киев24".
Как работают военкоматы
По словам Полищук, Кабмин утвердил круглосуточный график работы ТЦК еще в феврале 2024 года.
К их функциям была добавлена возможность рассмотрения и наложения административных правонарушений, проведения медицинских осмотров и учета призывников.
"Первый пункт касается рассмотрения административных правонарушений и наложения административных взысканий. Второй пункт — это проведение медицинских обследований и психологического тестирования. И третий пункт — наведение персонально-качественного учета военнообязанных призывников и учета транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ", — сказала она.
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