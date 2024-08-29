Что ждет мужчин до 25 лет, которые не станут на военный учет

Адвокат объяснил, что грозит мужчинам до 25 лет, которые не стали на военный учет
В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны иметь военно-учетные документы даже в том случае, если они не подлежат мобилизации. В иной ситуации, их отсутствие может привести к административным последствиям.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал адвокат Дмитрий Франчук.
Какие могут быть последствия при отсутствии военно-учетных документов
Согласно действующему законодательству Украины граждане должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства. Невыполнение этой обязанности может привести к наложению штрафов.
"В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за нарушение правил военного учета, включая отсутствие военно-учетных документов, во время действия военного положения предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн", — подчеркнул Дмитрий Франчук.
Юрист добавил, что в мае был повышен размер штрафов за отсутствие военно-учетных документов. Это решение было принято из-за необходимости усилить военную дисциплину и контроль за соблюдением правил военного учета в условиях военного положения.
Кроме штрафов, мужчины без военно-учетного документа могут столкнуться с ограничениями в трудоустройстве.
"Во многих случаях при принятии на работу, в частности, на государственную службу или в государственные учреждения, могут требовать военно-учетные документы. Их отсутствие может усложнить трудоустройство", — рассказал адвокат.
Также он добавил, что отсутствие документов может привести к дополнительным проверкам и осложнениям при выезде за границу и получении государственных услуг.
Юрист резюмировал, что даже при отсутствии обязанности мобилизации, требование иметь военно-учетные документы остается в силе, и несоблюдение этого может повлечь за собой соответствующие правовые последствия.
Читайте Новини.LIVE!