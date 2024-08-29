Що чекає чоловіків до 25 років, які не стануть на військовий облік

Чоловіки стають на військовий облік. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

В Україні всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні мати військово-облікові документи, навіть у тому разі, якщо вони не підлягають мобілізації. В іншому ж випадку, їх відсутність може призвести до адміністративних наслідків.

Про це у коментарі "РБК-Україна" сказав адвокат Дмитро Франчук.

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Відповідно до чинного законодавства України, громадяни повинні стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання. Невиконання цього обов'язку може призвести до накладення штрафів.

"Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", — наголосив Дмитро Франчук.

Юрист додав, що в травні було підвищено розмір штрафів за відсутність військово-облікових документів. Це рішення ухвалили через потребу посилити військову дисципліну та контроль за дотриманням правил військового обліку в умовах воєнного стану.

Окрім штрафів, чоловіки без військово-облікового документа можуть зіткнутися з обмеженнями на працевлаштування.

"У багатьох випадках при прийнятті на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування", — розповів адвокат.

Також він додав, що відсутність документів може призвести до додаткових перевірок і ускладнень при виїзді за кордон та отриманні державних послуг.

Юрист резюмував, що навіть за відсутності обов'язку мобілізації, вимога мати військово-облікові документи залишається чинною, і її недотримання може спричинити відповідні правові наслідки.