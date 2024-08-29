Що загрожує 16-річним юнакам, якщо не стати на військовий облік в ТЦК

Випуск молодих військових в Академії сухопутних військ. Фото: portal.lviv.ua

У 2023 році в Україні було запроваджено нові правила військового обліку. Відповідно до них, юнаки зобов’язані ставати на облік у рік, коли їм виповнюється 17 років.

Що чекає на тих, хто цього не зробить, розповів адвокат Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна".

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Про що сказав юрист

Він повідомив, що згідно з українським законодавством, юнаки, які досягли 16 років, зобов'язані зареєструватися в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Процедура включає медичний огляд і реєстрацію особистих даних призовника та є обов’язковою, а також контролюється на державному рівні.

Якщо юнак не став на облік, це може призвести до адміністративного стягнення.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства щодо військового обов’язку та служби, передбачається накладення штрафу. У разі неповноліття відповідальність за це нестимуть його законні представники — батьки або опікуни.

За словами юриста, розмір штрафу може варіюватися залежно від обставин справи, але будь-яке покарання є небажаним і неприємним наслідком.

Чи випустять 16-річного за кордон, якщо він не став на військовий облік

Адвокат зазначив, що відсутність перебування на військовому обліку у 16 років не є перешкодою для виїзду з країни. Проте після досягнення повноліття обставини змінюються.

У разі, якщо юнак не виконав свої обов’язки щодо військового обліку, це може розцінюватися як ухилення від військової служби. В такій ситуації можуть бути накладені серйозні обмеження на виїзд за кордон, що значно ускладнить його життя.

Як 16-річному хлопцю стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, юнак має звернутися до територіального центру комплектування за місцем проживання. Під час цієї процедури обов’язково проводиться медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів", — додав юрист.