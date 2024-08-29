Что угрожает 16-летним юношам, если не стать на военный учет в ТЦК

Юрист рассказал, что грозит 16-летним юношам, которые не станут на военный учет в ТЦК
В 2023 году в Украине были введены новые правила военного учета. Согласно им, юноши обязаны становиться на учет в тот год, когда им исполняется 17 лет.
Что ждет тех, кто этого не сделает, рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для "РБК-Украина".
О чем сказал юрист
Он сообщил, что согласно украинскому законодательству, молодые люди, достигшие 16 лет, обязаны зарегистрироваться в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Процедура включает медицинское обследование и регистрацию личных данных призывника и является обязательной, а также контролируется на государственном уровне.
Если молодой человек не стал на учет, это может привести к административному взысканию.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, нарушении законодательства о воинской обязанности и службе, предусматривается наложение штрафа. В случае несовершеннолетия ответственность за это будут нести законные представители подростка — родители или опекуны.
По словам юриста, размер штрафа может варьироваться в зависимости от обстоятельств дела, но любое наказание нежелательно и неприятно.
Выпустят ли 16-летнего за границу, если он не стал на военный учет
Адвокат отметил, что отсутствие пребывания на военном учете в 16 лет не является препятствием для выезда из страны. Однако после достижения совершеннолетия обстоятельства меняются.
В случае, если молодой человек не выполнил свои обязанности по военному учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы. В такой ситуации могут быть наложены серьезные ограничения на выезд за границу, что значительно усложнит его жизнь.
Как 16-летнему юноше стать на военный учет
Чтобы стать на военный учет, юноша должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту жительства. Во время этой процедуры обязательно проводится медицинское обследование для определения пригодности к военной службе.
"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мер", — добавил юрист.
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