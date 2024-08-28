Чоловік отримав три роки тюрми за те, що проігнорував бойову повістку

Перевірка документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Луцький міськрайонний суд розглянув справу ухилянта, який не визнав результати військово-лікарської комісії та не з'явився по бойовій повістці до пункту збору військових. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Інформація щодо судової справи міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

Як йдеться у вироку суду, волинян успішно пройшов медичну комісію і був визнаний придатним до служби у ЗСУ. На місці він отримав бойову повістку і повинен був прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу, але цього не зробив.

Чоловік на суді свою вину не визнав і заявив, що на ВЛК не провели ретельний огляд, а також, що його змушували підписати заяву про бажання воювати добровольцем.

Що вирішив суд

Розглянувши всі деталі справи суд визначив, що отримана обвинуваченим травма у 2012 році не є підставою для відстрочки.

Чоловікові призначили покарання – три роки позбавлення волі.