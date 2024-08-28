Человек получил три года тюрьмы за то, что проигнорировал боевую повестку

Проверка документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Луцкий горрайонный суд рассмотрел дело уклониста, который не признал результаты военно-врачебной комиссии и не явился по боевой повестке в пункт сбора военных. За это ему назначили три года лишения свободы.

Информация о судебном деле содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суть дела

Как говорится в приговоре суда, волынянин успешно прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе в ВСУ. На месте он получил боевую повестку и должен был прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки на службу, но этого не сделал.

Мужчина на суде своей вины не признал и заявил, что на ВЛК не провели тщательного осмотра, а также, что его заставляли подписать заявление о желании воевать добровольцем.

Что решил суд

Рассмотрев все детали дела, суд определил, что полученная обвиняемым травма в 2012 году не является основанием для отсрочки.

Мужчине назначили наказание – три года лишения свободы.