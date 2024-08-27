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ТЦК хотел мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость", тот уклонился — решение суда

27 августа 2024 23:47
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мужчину с "умственной отсталостью" хотели мобилизовать в армию, он уклонился — решение суда
Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Полтавской области Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) решил мобилизовать в армию мужчину с диагнозом "умственная отсталость". Мужчина уклонился от призыва и получил приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, пишет ТСН.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, которому был поставлен диагноз F70.0 (легкая умственная отсталость) и имеющий лишь базовое образование (9 классов), прошел военно-врачебную комиссию. Комиссия сочла его пригодным к мобилизации.

На суде он признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что, хотя комиссия сочла его годным, он не явился на отправку в воинскую часть в указанное время, поскольку испугался.

Решение суда

Принимая решение, суд обратил внимание на "Приложение 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", где указано, что лица с легкой степенью умственной отсталости могут быть пригодны к службе в определенных воинских частях, включая медицинские подразделения, подразделения связи и логистики.

Поэтому суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время судья заменил реальное заключение двумя годами испытательного срока.

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