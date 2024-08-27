Чоловіка з "розумовою відсталістю" хотіли мобілізувати до війська, він ухилився — рішення суду

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Полтавській області Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вирішив мобілізувати до армії чоловіка з діагнозом "розумова відсталість". Чоловік ухилився від призову і отримав вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише ТСН.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, якому поставили діагноз F70.0 (легка розумова відсталість) та який має лише базову освіту (9 класів), пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до мобілізації.

На суді він визнав свою провину та розкаявся. Чоловік пояснив, що, хоча комісія визнала його придатним, він не з’явився на відправлення до військової частини в зазначений час, оскільки злякався.

Рішення суду

Приймаючи рішення, суд звернув увагу на "Додаток 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", де зазначено, що особи з легким ступенем розумової відсталості можуть бути придатними до служби в певних військових частинах, включаючи медичні підрозділи, підрозділи зв’язку та логістики.

Тому суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас, суддя замінив реальне ув'язнення двома роками іспитового терміну.