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Висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду — рішення Кабміну

20 серпня 2024 22:15
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Кабмін ухвалив постанову про заочне проведення ВЛК — подробиці
Військово-лікарська комісія. Фото: РБК-Україна
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Військово-лікарські комісії отримали можливість ухвалювати рішення про придатність до військової служби без проведення медичного огляду. Це нововведення є частиною експериментального проєкту, що спрямований на автоматичну перевірку даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

Про це йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 932.

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Заочна ВЛК

Документ встановлює нові правила взяття на військовий облік громадян чоловічої статі від 16 років, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років до 25 років, зокрема для тих, хто перебуває за межами України.

Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, зазначеними в постанові, повинні надати підтверджуючі документи про свій медичний стан. Військово-лікарська комісія оцінить подані документи та інформацію в електронній системі охорони здоров’я, без проведення медичного огляду.

Згідно з наказом Міністерства оборони № 402, наявність інвалідності не завжди є підставою для визнання непридатності до служби. Рішення про придатність буде прийматися залежно від конкретного захворювання та групи інвалідності.

До переліку захворювань, для яких необхідно подати документи на "заочну" ВЛК, відносяться:

  • Інвалідність;
  • Тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • Вроджені вади розвитку;
  • Рідкісні орфанні захворювання;
  • Онкологічні та онкогематологічні захворювання;
  • Дитячий церебральний параліч;
  • Тяжкі психічні розлади;
  • Цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
  • Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
  • Тяжкі травми;
  • Необхідність трансплантації органа;
  • Потреба в паліативній допомозі.

Громадяни цієї категорії повинні надати ВЛК документи, що підтверджують їх медичний стан. Це можуть бути:

  • Документ за формою первинної облікової документації № 080-3/о;
  • Медичні висновки або посвідчення про інвалідність;
  • Пенсійне посвідчення чи документ, що підтверджує соціальну допомогу;
  • Довідки для отримання пільг, затверджені Мінсоцполітики.

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