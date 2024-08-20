Кабмін ухвалив постанову про заочне проведення ВЛК — подробиці

Висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду — рішення Кабміну
Військово-лікарські комісії отримали можливість ухвалювати рішення про придатність до військової служби без проведення медичного огляду. Це нововведення є частиною експериментального проєкту, що спрямований на автоматичну перевірку даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Про це йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 932.
Заочна ВЛК
Документ встановлює нові правила взяття на військовий облік громадян чоловічої статі від 16 років, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років до 25 років, зокрема для тих, хто перебуває за межами України.
Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, зазначеними в постанові, повинні надати підтверджуючі документи про свій медичний стан. Військово-лікарська комісія оцінить подані документи та інформацію в електронній системі охорони здоров’я, без проведення медичного огляду.
Згідно з наказом Міністерства оборони № 402, наявність інвалідності не завжди є підставою для визнання непридатності до служби. Рішення про придатність буде прийматися залежно від конкретного захворювання та групи інвалідності.
До переліку захворювань, для яких необхідно подати документи на "заочну" ВЛК, відносяться:
- Інвалідність;
- Тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- Вроджені вади розвитку;
- Рідкісні орфанні захворювання;
- Онкологічні та онкогематологічні захворювання;
- Дитячий церебральний параліч;
- Тяжкі психічні розлади;
- Цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
- Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- Тяжкі травми;
- Необхідність трансплантації органа;
- Потреба в паліативній допомозі.
Громадяни цієї категорії повинні надати ВЛК документи, що підтверджують їх медичний стан. Це можуть бути:
- Документ за формою первинної облікової документації № 080-3/о;
- Медичні висновки або посвідчення про інвалідність;
- Пенсійне посвідчення чи документ, що підтверджує соціальну допомогу;
- Довідки для отримання пільг, затверджені Мінсоцполітики.
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