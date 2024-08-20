Кабмін ухвалив постанову про заочне проведення ВЛК — подробиці

Військово-лікарська комісія. Фото: РБК-Україна

Військово-лікарські комісії отримали можливість ухвалювати рішення про придатність до військової служби без проведення медичного огляду. Це нововведення є частиною експериментального проєкту, що спрямований на автоматичну перевірку даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 932.

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Заочна ВЛК

Документ встановлює нові правила взяття на військовий облік громадян чоловічої статі від 16 років, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років до 25 років, зокрема для тих, хто перебуває за межами України.

Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, зазначеними в постанові, повинні надати підтверджуючі документи про свій медичний стан. Військово-лікарська комісія оцінить подані документи та інформацію в електронній системі охорони здоров’я, без проведення медичного огляду.

Згідно з наказом Міністерства оборони № 402, наявність інвалідності не завжди є підставою для визнання непридатності до служби. Рішення про придатність буде прийматися залежно від конкретного захворювання та групи інвалідності.

До переліку захворювань, для яких необхідно подати документи на "заочну" ВЛК, відносяться:

Інвалідність;

Тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

Вроджені вади розвитку;

Рідкісні орфанні захворювання;

Онкологічні та онкогематологічні захворювання;

Дитячий церебральний параліч;

Тяжкі психічні розлади;

Цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

Тяжкі травми;

Необхідність трансплантації органа;

Потреба в паліативній допомозі.

Громадяни цієї категорії повинні надати ВЛК документи, що підтверджують їх медичний стан. Це можуть бути: