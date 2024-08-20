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Заключение ВВК может приниматься без медицинского осмотра — решение Кабмина

20 августа 2024 22:15
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Кабмин принял постановление о заочном проведении ВВК — подробности
Военно-врачебная комиссия. Фото: РБК-Украина
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Военно-врачебные комиссии получили возможность принимать решение о пригодности к военной службе без проведения медицинского осмотра. Это нововведение является частью экспериментального проекта, направленного на автоматическую проверку данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 16 августа 2024 г. № 932.

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Заочная ВВК

Документ устанавливает новые правила взятия на военный учет граждан мужского пола от 16 лет, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе для тех, кто находится за пределами Украины.

Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, указанными в постановлении, должны предоставить подтверждающие документы о своем медицинском состоянии. Военно-врачебная комиссия оценит представленные документы и информацию в электронной системе здравоохранения, без проведения медицинского осмотра.

Согласно приказу Министерства обороны №402, наличие инвалидности не всегда является основанием для признания непригодности к службе. Решение о годности будет приниматься в зависимости от конкретного заболевания и группы инвалидности.

К перечню заболеваний, для которых необходимо подать документы на "заочную" ВВК, относятся:

  • Инвалидность;
  • Тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
  • Врожденные пороки развития;
  • Редкие орфанные заболевания;
  • онкологические и онкогематологические заболевания;
  • Детский церебральный паралич;
  • Тяжелые психические расстройства;
  • Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • Острые или хронические заболевания почек IV степени;
  • Тяжелые травмы;
  • Необходимость трансплантации органа;
  • Потребность в паллиативной помощи.

Граждане этой категории должны предоставить ВВК документы, подтверждающие их медицинское состояние. Это могут быть:

  • Документ по форме первичной учетной документации №080-3/о;
  • Медицинские выводы или удостоверения об инвалидности;
  • Пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий социальную помощь;
  • Справки по получению льгот, утвержденные Минсоцполитики.

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