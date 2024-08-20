Кабмин принял постановление о заочном проведении ВВК — подробности

Военно-врачебная комиссия. Фото: РБК-Украина

Военно-врачебные комиссии получили возможность принимать решение о пригодности к военной службе без проведения медицинского осмотра. Это нововведение является частью экспериментального проекта, направленного на автоматическую проверку данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 16 августа 2024 г. № 932.

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Заочная ВВК

Документ устанавливает новые правила взятия на военный учет граждан мужского пола от 16 лет, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе для тех, кто находится за пределами Украины.

Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, указанными в постановлении, должны предоставить подтверждающие документы о своем медицинском состоянии. Военно-врачебная комиссия оценит представленные документы и информацию в электронной системе здравоохранения, без проведения медицинского осмотра.

Согласно приказу Министерства обороны №402, наличие инвалидности не всегда является основанием для признания непригодности к службе. Решение о годности будет приниматься в зависимости от конкретного заболевания и группы инвалидности.

К перечню заболеваний, для которых необходимо подать документы на "заочную" ВВК, относятся:

Инвалидность;

Тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

Врожденные пороки развития;

Редкие орфанные заболевания;

онкологические и онкогематологические заболевания;

Детский церебральный паралич;

Тяжелые психические расстройства;

Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

Острые или хронические заболевания почек IV степени;

Тяжелые травмы;

Необходимость трансплантации органа;

Потребность в паллиативной помощи.

Граждане этой категории должны предоставить ВВК документы, подтверждающие их медицинское состояние. Это могут быть: