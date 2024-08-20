Кабмин принял постановление о заочном проведении ВВК — подробности

Заключение ВВК может приниматься без медицинского осмотра — решение Кабмина
Военно-врачебные комиссии получили возможность принимать решение о пригодности к военной службе без проведения медицинского осмотра. Это нововведение является частью экспериментального проекта, направленного на автоматическую проверку данных о призывниках, военнообязанных и резервистах.
Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 16 августа 2024 г. № 932.
Заочная ВВК
Документ устанавливает новые правила взятия на военный учет граждан мужского пола от 16 лет, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе для тех, кто находится за пределами Украины.
Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, указанными в постановлении, должны предоставить подтверждающие документы о своем медицинском состоянии. Военно-врачебная комиссия оценит представленные документы и информацию в электронной системе здравоохранения, без проведения медицинского осмотра.
Согласно приказу Министерства обороны №402, наличие инвалидности не всегда является основанием для признания непригодности к службе. Решение о годности будет приниматься в зависимости от конкретного заболевания и группы инвалидности.
К перечню заболеваний, для которых необходимо подать документы на "заочную" ВВК, относятся:
- Инвалидность;
- Тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- Врожденные пороки развития;
- Редкие орфанные заболевания;
- онкологические и онкогематологические заболевания;
- Детский церебральный паралич;
- Тяжелые психические расстройства;
- Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
- Острые или хронические заболевания почек IV степени;
- Тяжелые травмы;
- Необходимость трансплантации органа;
- Потребность в паллиативной помощи.
Граждане этой категории должны предоставить ВВК документы, подтверждающие их медицинское состояние. Это могут быть:
- Документ по форме первичной учетной документации №080-3/о;
- Медицинские выводы или удостоверения об инвалидности;
- Пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий социальную помощь;
- Справки по получению льгот, утвержденные Минсоцполитики.
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