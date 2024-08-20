В Резерв+ планируют добавить возможность получения отсрочки от мобилизации

В Минобороны анонсировали новые функции в приложении Резерв+ — детали
В приложении "Резерв+" вскоре могут появиться новые функции. Разработчики уже работают над добавлением возможности повторно обновить данные и получить отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщил руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в эфире телемарафона.
Новые функции Резерв+
По словам представителя Минобороны, в приложении могли быть проблемы с подтягиванием адреса регистрации, что очень важно, поскольку с момента последнего обновления данных уже прошло время и у военнообязанного могли случиться другие обстоятельства.
"Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились", — отметил Берестовый.
Также разрабатывается функционал, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку для тех, кто по закону имеет право на это.
Еще одной из ключевых функций, которую в ближайшее время реализуют в "Резерв+" — цифровой рекрутинг.
"Мы предоставим возможность выбирать релевантные и желаемые должности в Вооруженных силах Украины для военнообязанных", — уточнил он.
Кроме того, упрощается реестр "Оберіг", где можно будет автоматически сгенерировать повестку и подписать ее.
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