В Резерв+ планируют добавить возможность получения отсрочки от мобилизации

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" вскоре могут появиться новые функции. Разработчики уже работают над добавлением возможности повторно обновить данные и получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в эфире телемарафона.

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Новые функции Резерв+

По словам представителя Минобороны, в приложении могли быть проблемы с подтягиванием адреса регистрации, что очень важно, поскольку с момента последнего обновления данных уже прошло время и у военнообязанного могли случиться другие обстоятельства.

"Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились", — отметил Берестовый.

Также разрабатывается функционал, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку для тех, кто по закону имеет право на это.

Еще одной из ключевых функций, которую в ближайшее время реализуют в "Резерв+" — цифровой рекрутинг.

"Мы предоставим возможность выбирать релевантные и желаемые должности в Вооруженных силах Украины для военнообязанных", — уточнил он.

Кроме того, упрощается реестр "Оберіг", где можно будет автоматически сгенерировать повестку и подписать ее.