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В Міноборони анонсували нові функції в застосунку Резерв+ — деталі

20 серпня 2024 20:02
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
В Резерв+ планують додати можливість отримання відстрочки від мобілізації
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

У застосунку "Резерв+" незабаром можуть з'явитися нові функції. Розробники вже працюють над додаванням м ожл ивості повторно оновити дані та отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий в ефірі теле мара фону.    

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За словами представника Міноборони, в застосунку могли бути проблеми з підтягуванням адреси реєстрації, що є дуже важливим, оскільки з моменту останнього оновлення даних вже пройшов час та у військовозобов'язаного могли трапитися інші обставини.

"Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися", — зазначив Берестовий.

Також розробляється функціонал, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК та подати заявку на відстрочку для тих, хто згідно з законом має на це право. 

Ще однією з ключових функцій, яку найближчим часом реалізують в "Резерв+" — цифровий рекрутинг.

"Ми дамо можливість обирати релевантні й бажані посади в Збройних силах України для військовозобов'язаних", — уточнив він.

Крім того, спрощується реєстр "Оберіг", де можна буде автоматично згенерувати повістку і підписати її.

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