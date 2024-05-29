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Військовий квиток можуть визнати недійсним — що говорить Кабмін

29 травня 2024 16:16
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Військовий квиток можуть визнати недійсним — що говорить Кабмін
Військовий квиток громадянина України. Фото: today.ua
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Військовий квиток військовозобов’язаного громадянина України може бути визнаний недійсним, якщо внесені у ньому дані не є відповідними тій інформації, яка завантажена у реєстр "Оберіг". У такому випадку громадянина мають доставити до ТЦК для уточнення даних.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

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Коли військовий квиток визнається недійсним

Одним із важливих нюансів у процесі оновлення даних військовозобов’язаних є відповідність даних, вказаних у військовому квитку, інформації, яка внесена у офіційний електронний реєстр "Оберіг".

Кабінет міністрів України своєю постановою №559 від 16 травня 2024 року визнав, що у такій ситуації військовий квиток громадянина України є недійсним.

Перевірка або доставка до ТЦК

Ця невідповідність є однією із причин затримання і доставки власника такого військового квитка до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Перевірити правильність внесених даних, наголошується у постанові Кабміну, можна через електронний кабінет призовника / військовозобов’язаного / резервіста, у відповідному ТЦК чи у його відділі (це може бути розвідувальний орган чи орган Служби безпеки України).

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.

Кабінет міністрів
мобілізація
війна в Україні
військовий квиток
ТЦК та СП

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