Военный билет могут признать недействительным — что говорит Кабмин
Военный билет военнообязанного гражданина Украины может быть признан недействительным, если внесенные в нем данные не соответствуют той информации, которая загружена в реестр "Оберіг". В таком случае гражданин должен быть доставлен в ТЦК для уточнения данных.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины.
Когда военный билет признается недействительным
Одним из важных нюансов в процессе обновления военнообязанных данных является соответствие данных, указанных в военном билете, информации, внесенной в официальный электронный реестр "Оберіг".
Кабинет министров Украины своим постановлением №559 от 16 мая 2024 года признал, что в такой ситуации военный билет гражданина Украины недействителен.
Проверка или доставка в ТЦК
Это несоответствие является одной из причин задержания и доставки владельца такого военного билета в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Проверить правильность внесенных данных, отмечается в постановлении Кабмина, можно через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста, в соответствующем ТЦК или в его отделе (это может быть разведывательный орган или орган Службы безопасности Украины).
Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.
Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.
Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.
Читайте Новини.LIVE!