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Военный билет могут признать недействительным — что говорит Кабмин

29 мая 2024 16:16
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Военный билет могут признать недействительным — что говорит Кабмин
Военный билет гражданина Украины. Фото: today.ua
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Военный билет военнообязанного гражданина Украины может быть признан недействительным, если внесенные в нем данные не соответствуют той информации, которая загружена в реестр "Оберіг". В таком случае гражданин должен быть доставлен в ТЦК для уточнения данных.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины.

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Одним из важных нюансов в процессе обновления военнообязанных данных является соответствие данных, указанных в военном билете, информации, внесенной в официальный электронный реестр "Оберіг".

Кабинет министров Украины своим постановлением №559 от 16 мая 2024 года признал, что в такой ситуации военный билет гражданина Украины недействителен.

Проверка или доставка в ТЦК

Это несоответствие является одной из причин задержания и доставки владельца такого военного билета в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Проверить правильность внесенных данных, отмечается в постановлении Кабмина, можно через электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста, в соответствующем ТЦК или в его отделе (это может быть разведывательный орган или орган Службы безопасности Украины).

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

Кабинет министров
мобилизация
война в Украине
военный билет
ТЦК и СП

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