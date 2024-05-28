Оновлення даних в ТЦК: у ВР прокоментували

ТЦК. Фото: google.com

Законопроєкт про збільшення термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів на сайті ВР зʼявиться вже до кінця робочого дня вівторка, 28 травня. Наразі узгоджуються всі деталі та основні законодавчі моменти.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Володимир Арʼєв, депутат від партії "Європейська солідарність".

Читайте також:

Автором документу стане, власне, Володимир Арʼєв та колеги по партії.

"Якщо керуватися здоровим глуздом, то 60 днів на оновлення даних — мало. Пропускна здатність ТЦК фізично не може забезпечити виконання цього закону усіма, хто мусить пройти через це. Це означає свідоме створення умов, за якими запити не можуть бути виконаними, що тягне за собою безпосереднє порушення прав людини", — уточнив депутат.

На його переконання, останній пункт про права людини є дуже великою проблемою для країни, навіть з точки зору майбутнього вступу до Європейського Союзу.

Фракція "Європейська солідарність". Фото: FB Володимир Арʼєв

"Тому ми пропонуємо на 90 днів розширити термін внесення даних. А за цей час ми будемо вимагати від уряду, щоб він розробив відповідні застосунки для уточнення даних усіх максимальної кількості можливостей, без фізичного візиту до органів центрального укомплектування. Таким чином, їхня робота розвантажиться", — уточнив депутат.

За його словами, через поспіх наявний застосунок "Резерв+" багатьом людям не надає відповіді на питання, чи вони виконали закон, чи ні.

"Якби парламент керувався логікою, то тоді він би спершу прийняв законопроєкт (про мобілізацію) у першому читанні, а далі викликав би уряд і уточнив би, скільки часу потрібно на розробку нормативної бази і відповідного законодавства, аби всі громадяни мали можливість доступу до оновлення своїх облікових даних", — пояснив Арʼєв.

На уточнення кореспондентки Новини.LIVE, чи матиме підтримку майбутній законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів серед колег "Європейської солідарності" по залу, Арʼєв відповів таке:

"Якщо вони будуть зрозуміють ці речі, то зроблять як завжди. Наприклад, напишуть аналогічний свій законопроєкт, поставлять на голосування і проголосують "за" нього. Але наразі нам головне запустити дискусію, адже реальність показує неможливість виконати закон про мобілізацію при запропонованій системі".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555, в якій повідомляється, що бронювати працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та ІТ-сфери можна без обмежень.