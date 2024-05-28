Обновление данных в ТЦК: в ВР прокомментировали

ТЦК. Фото: google.com

Законопроект об увеличении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней на сайте ВР появится уже к концу рабочего дня вторника 28 мая. Соглашаются все детали и основные законодательные моменты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Владимир Арьев, депутат от партии "Европейская солидарность".

Читайте также:

Автором документа станет, собственно, Владимир Арьев и коллеги по партии.

"Если руководствоваться здравым смыслом, то 60 дней на обновление данных — мало. Пропускная способность ТЦК физически не может обеспечить исполнение этого закона всеми, кто должен пройти через это. Это означает сознательное создание условий, по которым запросы не могут быть выполнены, что тянет за собой непосредственное нарушение прав человека", — уточнил депутат.

По его убеждению, последний пункт о правах человека является очень большой проблемой для страны даже с точки зрения будущего вступления в Европейский Союз.

Фракция "Европейская солидарность". Фото: FB Владимир Арьев

"Поэтому мы предлагаем на 90 дней расширить сроки внесения данных. А за это время мы будем требовать от правительства, чтобы оно разработало соответствующие приложения для уточнения данных всех максимального количества возможностей, без физического визита в органы центрального укомплектования. Таким образом их работа разгрузится", – уточнил депутат.

По его словам, из-за спешки, существующее приложение Резерв+ многим людям не дает ответа на вопрос, выполнили ли они закон или нет.

"Если бы парламент руководствовался логикой, то тогда он бы сначала принял законопроект (о мобилизации) в первом чтении, а дальше вызвал бы правительство и уточнил, сколько времени нужно на разработку нормативной базы и соответствующего законодательства, чтобы все граждане имели возможность доступа к обновлению своих учетных данных", — объяснил Арьев.

На уточнение корреспондентки Новини.LIVE, будет ли будущий законопроект об увеличении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней среди коллег "Европейской солидарности" по залу, Арьев ответил следующее:

"Если они поймут эти вещи, то сделают, как всегда. Например, напишут аналогичный свой законопроект, поставят на голосование и проголосуют за него. Но пока нам главное запустить дискуссию, ведь реальность показывает невозможность выполнить закон о мобилизации при предложенной системе", – уточнил Арьев.

Напомним, Кабинет Министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных. Речь идет о постановлении №555, где сообщается, что бронировать работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и ИТ-сферы можно без ограничений.