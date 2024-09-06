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Військові не повинні працювати в ТЦК — Гончаренко закликав до змін в системі

6 вересня 2024 15:00
Валерія Барановська - редактор
Мобілізація в Україні — Гончаренко закликав кардинально реформувати систему ТЦК
Працівники ТЦК розмовляють із жінкою. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Валерія Барановська - редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність кардинальної реформи системи ТЦК та СП. Зокрема, він закликав до звільнення військових, запропонувавши створити мобілізаційний сервіс із залученням цивільних осіб.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі "Еспресо" у п'ятницю, 6 вересня.

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Гончаренко заявив, що система ТЦК та СП потребує кардинальних змін. Він наголосив, що військові не повинні служити в цій структурі.

"На мою думку, система ТЦК має бути повністю реформована. Я взагалі не розумію, чому військові працюють в ТЦК. Чому держава готує офіцера танкових військ, вкладає в нього ресурси й час, ця людина воює, а далі замість того, щоб керувати танковою бригадою, він сідає за стіл десь в місті й починає перекладати папірці. В чому тоді сенс цього всього?" — висловився нардеп.

Він вважає, що для ефективного мобілізаційного процесу необхідно створити сучасний і цивілізований сервіс за участю цивільних осіб, подібний до ЦНАПів або сервісних центрів МВС.

"Це має бути нормальний людський сервіс з цивільними особами. Вважаю, тоді б у нас було набагато менше от цих скандалів. Бо військових людей відправляють не в профільну для них галузь", — наголосив Гончаренко.

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