Мобилизация в Украине — Гончаренко призвал кардинально реформировать систему ТЦК

Работники ТЦК разговаривают с женщиной. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости кардинальной реформы системы ТЦК и СП. В частности, он призвал к увольнению военных, предложив создать мобилизационный сервис с привлечением гражданских лиц.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "Эспрессо" в пятницу, 6 сентября.

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Система ТЦК и СП нуждается в реформировании

Гончаренко заявил, что система ТЦК и СП нуждается в кардинальных изменениях. Он подчеркнул, что военные не должны служить в этой структуре.

"По моему мнению, система ТЦК должна быть полностью реформирована. Я вообще не понимаю, почему военные работают в ТЦК. Почему государство готовит офицера танковых войск, вкладывает в него ресурсы и время, этот человек воюет, а дальше вместо того, чтобы руководить танковой бригадой, он садится за стол где-то в городе и начинает перекладывать бумажки. В чем тогда смысл этого всего?" — высказался нардеп.

Он считает, что для эффективного мобилизационного процесса необходимо создать современный и цивилизованный сервис с участием гражданских лиц, подобный ЦНАПам или сервисным центрам МВД.

"Это должен быть нормальный человеческий сервис с гражданскими лицами. Считаю, тогда бы нас было гораздо меньше вот этих скандалов. Потому что военных людей отправляют не в профильную для них отрасль", — подчеркнул Гончаренко.