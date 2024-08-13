Репутація ТЦК — військові назвали вирішення проблеми упередженого ставлення

Працівники ТЦК за роботою. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК СП

Упереджене ставлення українців до працівників Територіальних центрів комплектування тягнеться ще з довоєнних часів. Люди часто не розуміють, що сьогодні там працюють переважно ветерани-фронтовики.

Про це розповіли ветерани-працівники ТЦК в інтерв’ю Укрінформу.

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"У мене самого було неоднозначне ставлення до військовослужбовців ТЦК. Мовляв, ходять, повістки роздають, а самі ніде не воювали. Навіть коли перший раз їхав на службу в маршрутці, то зняв шеврони, бо не хотів, щоб люди на мене скоса дивилися", — згадує ветеран Ігор Дьяченко, який отримав поранення під Бахмутом і тепер працює у Миколаївському ТЦК.

Начальниця служби зв’язків з громадськістю Миколаївського обласного ТЦК та СП майор Наталія Адвент підтверджує існування такої проблеми.

"Дійсно, у суспільстві до військовослужбовців ТЦК ще до повномасштабного вторгнення сформувалося упереджене ставлення. Мовляв, "білі комірці", пороху не нюхали. Але 80% військовослужбовців ТЦК та СП Миколаївської області — це люди, які пройшли фронт, багато хто зазнав поранення чи контузії. Але досі вони нерідко ніяковіють, коли їх питають, де служать. Що стосується мене, то я пишаюся своїми шевронами й ніколи не приховую місця своєї служби", — каже пані Наталія.

Вона також зазначає, що територіальним центрам комплектування потрібно приділяти більше уваги комунікації з населенням. За її словами, аби поліпшити ставлення людей, треба більше розповідати і про свою роботу, і про особовий склад.

"Потрібно показувати громадянам, як наші військовослужбовці разом з іншими підрозділами ЗСУ боронили Миколаївську область, брали участь у деокупації Снігурівки, стояли зі зброєю на кожному блокпосту, щоб не пропустити диверсійних груп. Раніше така комунікація була ускладнена, бо існувала заборона на будь-яку зйомку, щоб ненароком не нашкодити. Тепер треба надолужувати", — упевнена військовослужбовиця.