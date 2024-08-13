Репутация ТЦК — военные назвали решение проблемы пристрастного отношения

Работники ТЦК за работой. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК СП

Предвзятое отношение украинцев к работникам Территориальных центров комплектования тянется еще с довоенных времен. Люди часто не понимают, что сегодня там работают преимущественно ветераны-фронтовики.

Об этом рассказали ветераны-работники ТЦК в интервью Укринформу.

Читайте также:

Репутация ТЦК — как можно решить проблему

"У меня самого было неоднозначное отношение к военнослужащим ТЦК. Мол, ходят, повестки раздают, а сами нигде не воевали. Даже когда первый раз ехал на службу в маршрутке, то снял шевроны, потому что не хотел, чтобы люди на меня искоса смотрели", — вспоминает ветеран Игорь Дьяченко, получивший ранение под Бахмутом и работающий в Николаевском ТЦК.

Начальник службы по связям с общественностью Николаевского областного ТЦК и СП майор Наталья Адвент подтверждает существование такой проблемы.

"Действительно, в обществе к военнослужащим ТЦК еще до полномасштабного вторжения сформировалось предвзятое отношение. Мол, "белые воротнички", пороха не нюхали. Но 80% военнослужащих ТЦК и СП Николаевской области — это люди, которые прошли фронт, многие получили ранения или ранили многие. Но до сих пор они часто смущаются, когда их спрашивают, где служат. Что касается меня, то я горжусь своими шевронами и никогда не скрываю места своей службы", — говорит Наталья.

Она также отмечает, что территориальным центрам комплектования следует уделять больше внимания коммуникации с населением. По ее словам, чтобы улучшить отношение людей, нужно больше рассказывать и о своей работе, и о личном составе.

"Нужно показывать гражданам, как наши военнослужащие вместе с другими подразделениями ВСУ защищали Николаевскую область, участвовали в деоккупации Снигиревки, стояли с оружием на каждом блокпосте, чтобы не пропустить диверсионных групп. Ранее такая коммуникация была затруднена, потому что существовал запрет на любую съемку, чтобы случайно не навредить. Теперь надо наверстывать", — уверена военнослужащая.