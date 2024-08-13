Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язаний чоловік, який не встиг оновити дані, має повне право звернутися до суду на ТЦК та СП. Однак є певні нюанси.

Про це розповів військовий адвокат Віталій Савко.

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Савко наголосив, що у такому разі слід зібрати докази, що спроба актуалізувати дані була, але з певних причин виявилася невдалою. За його словами, не обовʼязково збирати докази щодо всіх трьох способів актуалізації — достатньо мати бодай один.

"Наприклад, якщо людина хоче оновити дані через "Резерв+", але в неї постійно "висне" додаток чи не підтягується інформація — і це не проблеми з телефоном, а саме всередині застосунку. У такому разі потрібно зробити скриншоти та запис екрана", — зазначає Віталій Савко.

Якщо ж військовозобовʼязаний обрав шлях фізично піти до ЦНАПу чи ТЦК та оновити дані, проте там цього зробити не вдалося, також слід зняти відео, підкреслив адвокат.

"Очевидно, що ТЦК, виходячи з тих дій, які вони роблять, будуть намагатися притягнути до відповідальності людей, які вчасно не актуалізували свої дані. А втім, на мій погляд, з такими доказами штрафи скасовуватимуть", — впевнений Савко.

Водночас він попереджає, що звернення до суду не гарантує, що штраф знімуть. Якщо людина програє суд, у неї буде 15 діб для того, щоб добровільно його сплатити. Інакше справа дійде до виконавчого провадження.