Можно ли судиться с ТЦК, если не успели обновить данные ответ адвоката

Военнообязан в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Военнообязанный мужчина, не успевший обновить данные, имеет полное право обратиться в суд на ТЦК и СП. Однако есть определенные нюансы.

Об этом рассказал военный адвокат Виталий Савко.

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Савко подчеркнул, что в таком случае следует собрать доказательства, что попытка актуализировать данные была, но по определенным причинам оказалась неудачной. По его словам, не обязательно собирать доказательства всех трех способов актуализации - достаточно иметь хотя бы один.

"Например, если человек хочет обновить данные через "Резерв+", но у него постоянно "виснет" приложение или не подтягивается информация - и это не проблемы с телефоном, а именно внутри приложения. В таком случае нужно сделать скриншоты и запись экрана", — отмечает Виталий Савко.

Если же военнообязанный избрал путь физически пойти в ЦНАП или ТЦК и обновить данные, однако там этого сделать не удалось, также следует снять видео, подчеркнул адвокат.

"Очевидно, что ТЦК, исходя из тех действий, которые они предпринимают, будут пытаться привлечь к ответственности людей, которые вовремя не актуализировали свои данные. Впрочем, на мой взгляд, с такими доказательствами штрафы будут отменены", — уверен Савко.

В то же время, он предупреждает, что обращение в суд не гарантирует, что штраф снимут. Если человек проиграет суд, у него будет 15 суток, чтобы добровольно его оплатить. Иначе дело дойдет до исполнительного производства.